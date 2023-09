Menaker Ida Ungkap Pentingnya Tingkatkan Keterwakilan Perempuan di Posisi Manajerial

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara resmi membuka Conference on Women's Leadership in Public Sector Organizations for Productivity Enhancement di Jakarta, Rabu (27/9).

Konferensi yang berlangsung selama dua hari hingga besok (28/9) itu bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip visi Asian Productivity Organization (APO) 2025, yaitu menyoroti esensi inklusivitas dalam produktivitas.

"Konferensi ini juga menandakan komitmen perempuan untuk menumbuhkan lingkungan yang inklusif dan mendorong produktivitas serta inovasi di sektor publik organisasi," kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya.

Menurut Ida Fauziyah, meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan sangat penting terhadap pertumbuhan produktivitas.

Hal itu juga termasuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

"Ada kebutuhan untuk menyadarkan para pembuat kebijakan dan perwakilan pemerintah terhadap pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi manajerial," ujarnya.

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Dorong Sinergi Pengembangan Karier Mediator Hubungan Industrial

Menaker Ida menegaskan pada dasarnya perempuan memiliki sifat dasar untuk sukses dalam menjadi pemimpin.

Dia menilai perempuan yang cenderung lebih sabar, memiliki empati dan multitasking.