Menang Overtime Melawan Pelita Jaya, Prawira Harum Bandung Jaga Kesucian GOR C-Tra Arena

jpnn.com - Prawira Harum Bandung menorehkan hasil manis pada laga lanjutan IBL 2023 dengan mengalahkan Pelita Jaya Bakrie.

Berlaga di GOR C-Tra Arena, Minggu (11/6/2023), tim asal kota Kembang itu menang lewat babak overtime dengan skor 84-82.

Pada first half, Prawira Bandung langsung mengambil inisiatif serangan di first half untuk bisa unggul dengan skor 42-36 dari runner up IBL 2022 tersebut.

Nahas, pada second half, permainan Yudha Saputera dan kawan-kawan mengendur sehingga Pelita Jaya mampu bangkit.

Alhasil, tim yang bermarkas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan tersebut bisa memaksakan laga hingga babak overtime seusai menyamakan kedudukan menjadi 74-74.

Pada babak tambahan, performa Pelita Jaya sedikit menurun.

Point guard Pelita Jaya, Yesaya Alessandro Saudale terlihat bermain terburu-buru. Prawira Bandung memanfaatkan hal itu untuk merebut kemenangan dengan skor tipis 84-82.

Bintang kemenangan Prawira Bandung di laga ini ialah Brandone Francis yang finis dengan 21 angka, disusul Yudha Saputera yang menambahkan 18 poin.