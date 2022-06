Menarik Nih! Ada Program Terbaru Kemendikbudristek untuk Siswa SMA Sederajat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) punya program menarik bagi siswa SMA sederajat.

Menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin Ardi Marwan, mulai tahun ini peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Indonesia berkesempatan melanjutkan pendidikan jenjang sarjana atau S-1 di berbagai universitas di Jerman.

“Keputusan ini dikeluarkan Pemerintah Jerman (The Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs atau KMK) yang disampaikan langsung kepada KBRI Berlin,” kata Ardi, Rabu (15/6).

Bukti telah diakuinya ijazah SMK dari Indonesia, lanjut Ardi, juga dapat dilihat di situs resmi Anabin.

Basis data Anabin menampilkan daftar informasi seluruh institusi dan jenjang pendidikan yang telah dievaluasi di Jerman hingga kini oleh Central Office for Foreign Education (Zentralstelle fur auslandisches Bildungswesen/ZAB/Kantor Pusat Pendidikan Asing).

Berbekal basis data Anabin, calon peserta didik dapat mencari informasi mengenai apakah kualifikasi akademik yang dimilikinya diakui di Jerman.

Setelah pemerintah Jerman mengakui ijazah SMK, diperkirakan jumlah mahasiswa Indonesia yang studi di Jerman akan meningkat pesat di tahun-tahun mendatang.

Terlebih lagi saat ini Indonesia menghasilkan sekitar 1,5 juta lulusan SMK setiap tahunnya.