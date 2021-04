Mendag Akui Harga Ayam Cenderung Fluktuatif saat Ramadan, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui harga ayam cenderung fluktuatif saat Ramadan. Menurut dia, hal ini terjadi pada bulan puasa tahun ini.

“Terjadi sedikit fluktuasi di harga ayam. Harga ayam bulan lalu itu Rp 34.200 beranjak naik menjadi Rp 35.500 pada minggu lalu, hari ini beranjak naik menjadi Rp 37 ribu,” kata Mendag saat menggelar konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (16/4).

Menurut dia, fluktuasi harga juga terjadi untuk telur ayam ras dikarenakan permintaan yang tinggi. Pada bulan lalu, lanjut Lutfi, harga telur ayam ras Rp 25.600 per kilogram dan hari ini naik menjadi Rp 26.300 per kilogram.

Kendati demikian, Lutfi memastikan bahwa harga bahan kebutuhan pokok relatif stabil, karena pasokannya diprediksi aman.

Dia mencontohkan, untuk beras medium harga hari ini adalah Rp 10.600 per kilogram. Harga tersebut sama dengan bulan lalu, juga minggu lalu.

"Artinya, tidak ada kenaikan sama sekali untuk beras medium," kata dia.

Kemudian, lanjut Lutif, pada beras premium, harga minggu ini yakni Rp 12.400 per kilogram, turun Rp 100 per kilogram dari harga beras premium pada 16 Maret 2021 yakni Rp 12.500 per kilogram.

“Kalau kami lihat gula pasir, hari ini Rp 13.100 per kilogram, turun Rp 100 kilogram dibandingkan minggu lalu pada 8 april di Rp 13.200 per kilogram. Dan terjadi kenaikan Rp 100 kilogram, dibandingkan 15 maret 2021 yaitu Rp 13 ribu per kilogram, " ujar Lutfi.