Mendag Zulhas Pastikan Stok Beras Bulog Banyak untuk Ramadan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) memastikan Indonesia memiliki persediaan beras cukup banyak untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2024 mendatang.

"Beras tidak ada masalah, berasnya banyak cuma alternatif beras Bulog," kata Zulkifli saat melakukan kunjungan di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/2).

Saat ini, pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras.

Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor, sehingga total menjadi 2 juta ton beras.

Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.

Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp 10.900 per kilogram, zona 2 Rp 11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp 11.800 per kilogram.

Beras ini cukup diminati lantaran mudah didapat di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

Zulkifli menekankan bahwa stok beras untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan.