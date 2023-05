Mengenal Asrinda Basri, Kreator Konten yang Menginspirasi

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Asrinda Basri membagikan perjalanan kariesnya sebagai influencer yang menginspirasi anak-anak muda Indonesia.

Dia masuk nominasi TikTok Awards untuk kategori Populer Streamer of The Year, dan pernah menyabet penghargaan TikTok Awards sebaga Creator of The Year.

Pesohor kelahiran 4 Juli 1997, ini juga memenangi ajang Model Profile Dinas Pariwisata 2022-2023.

Baca Juga: Tips Sukses Menjadi Kreator Konten TikTok Ala Leo Giovanni

Di bidang pendidikan, dia menjadi lulusan terbaik kelima pada program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Kutai Kertanegara.

Asrinda Basri berani mencoba terjun menjadi Content Creator eksperimen dan Komedi di Tiktok. Saat ini jumlah followers perempuan inspiratif ini mencapai 5,4M.

Tidak hanya itu saja, perempuan asal Bugis ini juga aktif di Youtube dengan konten traveling. Saat ini subscriber miliknya di Youtube sudah mencapai 719 ribu.

Baca Juga: Romario Kusno Berbagi Kisah Sukses Menjadi Pebisnis dan Kreator Konten

Lahir di kota terpencil dengan keterbarasan ekonomi memacu Asrinda Basri untuk bisa menjadi seperti saat ini.

"Alhamdulillah banyak capaian yang sudah aku dapatkan, terutama bisa membahagiakan orang tua, bisa belikan bapak mobil, dan memperbaiki rumah nenek," ujar dia, baru-baru ini.