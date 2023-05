Menggelar Pesta Pernikahan di Destinasi Impian Kini Makin Mudah

jpnn.com, JAKARTA - Agen perjalanan Golden Rama Tours & Travel meluncurkan program spesial untuk calon pengantin yang ingin menikah di destinasi impian.

Program Golden Rama Weddings berfokus pada layanan penyelenggaraan pernikahan impian, mulai destinasi, akomodasi, dan kebutuhan lainnya.

Owen Lesmana, Head of Weddings and Social Events mengatakan ada lima negara yang menjadi prioritas berdasarkan tren destinasi diminati pelanggan.

Menurutnya, layanan yang disedian beda dengan wedding organizer yang fokus mengurusi dekorasi pernikahan dan catering.

"Kami lebih berfokus untuk mempersiapkan venue pernikahan, tiket pesawat, serta akomodasi di destinasi yang menjadi tempat pernikahan berlangsung," kata Owen, dalam keterangannya, Kamis (18/5).

Sebagai langkah untuk memperkenalkan layanan dan portfolio produk, Golden Rama Weddings menyelenggarakan The First Look pada 17 Mei 2023.

"Kami ingin memperkenalkan unit bisnis baru Golden Rama Tours & Travel kepada wedding organizer dan wedding supplier," ujar Owen.

Rangkaian paket pernikahan berfokus pada pada lima negara, yaitu Prancis, Yunani, Australia, Selandia Baru, dan Jepang.