Menjelang Album Baru, Ardhito Pramono Sajikan Video Musik Series

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ardhito Pramono kembali menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam menggambarkan karya-karyanya.

Setelah melepas 2 single tahun lalu, pria kelahiran 22 Mei itu kini mencoba menggabungkan talenta spesial di dua bidang seni, yakni musik dan film.

Ardhito Pramono mempersembahkan sebuah karya visual yang mengesankan bertajuk Roadtrip.

Dibagi menjadi 5 episode, video musik series tersebut menceritakan tentang sebuah kekacauan dunia yang terjadi dan tidak bisa ditolerir.

Munculnya berbagai bisnis baru yang berkedok menanggulangi era pandemi, mulai meresahkan masyarakat. Wacana tentang vaksin pun kerap dibahas oleh banyak pemimpin dunia.

Mengambil genre fiksi ilmiah dan aksi, video musik series tersebut sudah dapat dinikmati melalui video musik karya yang sudah dirilis Ardhito Pramono sebelumnya berjudul Waking Up Together With You

Series itu sendiri dibintangi oleh dua tokoh penting bernama, June dan Jule. Jule (dibintangi oleh Ardhito Pramono) muncul sebagai pemeran utama di dalam video musik tersebut.

Pada episode kali ini, Jule terlihat berperan sebagai seorang supir taksi yang menculik seseorang berbadan gemuk dan berpenampilan glamor.