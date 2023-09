Menkes RI Sambut Baik Penyelenggaraan ICH Bali 2023, Kumpulkan Dokter Seluruh Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menerima audiensi terkait rencana International Health Conference (IHC) yang akan berlangsung pada 10-12 November 2023 di Sanur Convention Centre, Bali.

Menkes menerima dengan hangat kehadiran Presiden Kongres yaitu Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D, beserta tim IHC lainnya.

Menkes menyambut baik rencana IHC tersebut dan mendukung acara tersebut sebagai agenda tahunan di Bali, Indonesia.

Baca Juga: Menkes Budi Terima Penghargaan sebagai Pahlawan Transformasi Kesehatan Indonesia

Audiensi ini berlangsung pada Senin, 4 September 2023 di Rumah Dinas Menteri Kesehatan RI.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga dan Media, Rendi Witular, S.S., M.I.B.M. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Adapun dari tim IHC hadir juga Prof. Dr. Ir, Djafar Basri, MSc sebagai panitia pengarah, Nasional General Secretary Dra. Hanny Gunawan, Ambassador IHC dr. Natasha Cinta Vinski, MBA , Coordinator of Publication Aci Pada,SE.

IHC terselenggara atas kerja sama Bali Medical Torism Association dengan Badan Akreditasi Anti-aging Dunia atau yang lebih dikenal dengan World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS).

Dua organisasi tersebut dipimpin oleh Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D.

"Kongres ini diadakan di area kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diresmikan Presiden Jokowi," ujar Prof. dr. Deby Vinski.