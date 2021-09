Menko Airlangga: Jelas, Semua Harus Terbagi Merata

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membantu masyarakat yang kesulitan.

Airlangga mengatakan seluruh elemen, khususnya mereka yang menjadi 'pemenang' saat pandemi, memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang tengah kesulitan.

“Ini tanggung jawab sosial, masih banyak masyarakat yang perekonomiannya terbatas, sehingga bagi mereka yang menjadi winner itu jangan melupakan masyarakat tertinggal,” kata Airlangga saat menjadi pembicara kunci di acara CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit bertema Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Rabu (29/9).

Airlangga menekankan, pandemi COVID-19 selama ini telah mengajarkan akan pentingnya kolaborasi harus diterapkan dari berbagai pihak yang memperoleh keuntungan besar.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini lantas mengajak semua pihak membuktikan komitmen untuk berkolaborasi agar Indonesia bisa keluar dan pulih dari dampak Pandemi COVID-19.

“Dari penanganan COVID, lesson learn-nya jelas semua harus terbagi merata. Semua akan sejahtera kalau no one left behind dan bagi mereka yang left behind mari kita bantu bersama sama bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas kita bersama,” sambung Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan presiden telah memberi arahan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024.

“Pemerintah sudah membuat roadmap untuk mempercepat penuruan kemiskinan ekstream di Indonesia dan presiden menargetkan angka kemiskinan ekstream menjadi 0 persen pada 2024. Oleh karena itu, perlu kolaborasi dan kerja extraordinary untuk mencapai target tersebut,” tutur Airlangga.(chi/jpnn)