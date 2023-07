Menko Airlangga Terus Memperjuangkan Akses Produk Indonesia di Internasional

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers seusai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo terkait Penyelesaian I-EU CEPA, Tindak Lanjut Pemberlakuan EUDR dan Kerja Sama IPEF di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/7).

Dalam keterangannya Menko Airlangga mengatakan pemerintah akan terus memperjuangkan akses produk Indonesia agar tetap diterima di pasar internasional, seperti pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Hal ini akan membantu perdagangan internasional Indonesia yang sedang bangkit setelah pandemi Covid-19.

Menurut Airlangga, ada beberapa hal yang yang akan memajukan perdagangan Indonesia dan negara-negara di Uni Eropa.

Antara lain, tercapainya kesepakatan dalam Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

"Hari ini membahas terkait progres dari perjanjian I-EU CEPA. Tadi kami melaporkan bahwa ada 21 isu yang menjadi pembahasan dalam perjanjian itu," ucapnya.

Beberapa isu yang dimaksud antara lain terkait trade in goods, state-owned enterprises (BUMN), government procurement, trade and sustainable development, investment court system.

Kemudian, rules of origin, technical barriers to trade, anti fraud clause, energy and raw materials, dispute settlement dan intellectual property right.