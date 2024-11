Menko Polkam Budi Gunawan jadi Tamu Kehormatan di National Day Federasi Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menghadiri perayaan National Day Federasi Rusia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Kehadiran Budi Gunawan dalam rangka memenuhi undangan Duta Besar Rusia sebagai Tamu Kehormatan mewakili Pemerintah Indonesia.

Kehadirannya mencerminkan komitmen Indonesia untuk mempererat kemitraan strategis dengan Rusia.

Tampak hadir sebagai host antara lain Mr. Sergei Tolchenov,Ambassador of the Russian Federation to the Republic of Indonesia dan Evgeny Zagaynov,Ambassador of the Russian Federation to ASEAN



Dalam sambutannya, Budi Gunawan menyampaikan selamat kepada pemerintah dan rakyat Rusia, menegaskan kembali sejarah panjang persahabatan yang didasarkan pada saling menghormati dan kerja sama.

Menyambut 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun depan, Menko Polkam menyampaikan harapan agar kemitraan ini terus berkembang di berbagai bidang strategis.

“Kita terus membuat progress dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang akan membawa lebih banyak peluang bisnis,” ujarnya yang optimistis bahwa peningkatan kerja sama ekonomi akan saling menguntungkan kedua negara.

Selain itu, Menko Polkam menyambut baik penerbangan langsung baru antara Moskow dan Denpasar oleh Aeroflot.

Dia menyampaikan keyakinannya bahwa rute penerbangan ini akan mendukung sektor pariwisata dan pertukaran budaya antara kedua negara, memperkuat hubungan antarwarga yang sudah terjalin erat.