Menkominfo Johnny Ajak UNCTAD Kembangkan Tata Kelola Data Global

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengapresiasi inisiatif United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) membahas data dan digitalisasi untuk pembangunan ekonomi sosial.

Menkominfo Johnny juga mengajak UNCTAD untuk menumbuhkan kesadaran global terhadap tata kelola data global.

“Kami berharap pembahasan ini dapat membawa dampak positif, seperti perdagangan internasional yang pesat dan pertumbuhan ekonomi sosial," kata Johnny pada Senin (25/4).

Baca Juga: Menkominfo Johnny Dorong Kesetaraan Gender dalam Sektor Kewirausahaan

Hal itu disampaikan Menkominfo Johnny dalam Sesi High Level Dialogue: Towards Digital and Data Governance for All UNCTAD e-Commerce Week yang dilakukan secara virtual.

Menurut dia, kemajuan dan implementasi digital masih mengalami beberapa tantangan, padahal digitalisasi bisa mempercepat pertumbuhan pada banyak sektor.

"Hal ini dapat memberikan dampak berupa pemerataan akses konektivitas, lamanya konsensus global tentang regulasi data, serta sumber keterampilan digital dan literasi digital yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab, dan produktif,” tutur mantan anggota DPR RI itu.

Pada kesempatan itu, Johnny menekankan pentingnya konektivitas jaringan fisik, interkonektivitas sosial, dan keamanan digital.

Hal tersebut dinilai penting untuk menemukan pendekatan tata kelola inovatif guna mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mengurangi risiko fragmentasi lebih lanjut akibat internet.