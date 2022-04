Menkominfo Johnny Sebut Perempuan jadi Pilar Utama UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan perempuan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam dunia kerja sebagai wirausaha digital.

Sebab, saat ini ada akselerasi transformasi digital pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Johnny, partisipasi 'Kartini Muda' saat ini tidak terlepas dari inspirasi peran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini.

"Berbagai capaian perempuan dalam UMKM Indonesia bukti nyata bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak sia-sia," kata Johnny, Kamis (21/4).

Hal itu disampaikannya pada Webinar Kartini Day Women in Digital Entrepreneurship #Recover Together with DEA secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta.

"Apabila kita telisik lagi, tidak dapat dimungkiri banyak Kartini-Kartini modern dengan inspirasi dari Raden Ajeng Kartini, figur perempuan yang telah mengisi sejarah negara ini,” tutur Johnny.

Dia memberi contoh nama-nama perempuan yang memegang peran penting di Indonesia, baik di pemerintahan hingga lembaga-lembaga terkait.

"Kita tahu Presiden ke-5 kita Ibu Megawati, saat ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kita, Ibu Puan Maharani. Saat ini pula ibu Ketua Komisi I DPR RI Ibu Mutia Viada Hafid, Sekjen Kominfo Ibu Mira Tayyiba juga seorang perempuan,” jelas politikus Partai NasDem.