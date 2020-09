Menpora RI Jelaskan Makna Tema di Balik Kesuksesan Haornas 2020

jpnn.com, JAKARTA - Masih dalam rangkaian peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-37 tahun 2020, Senin (14/9), Menpora RI Zainudin Amali menjadi narasumber pada acara Kemendagri Goes To Campus "Nasional Is Me" yang dilakukan secara virtual melalui kediaman, Jatiwaringin, Jakarta Timur.

Dalam dialog tersebut, Menpora memberikan penjelasan terkait tindak lanjut yang akan dilakukan Kemenpora setelah sukses Haornas 2020.

"Awalnya, Haornas 2020 hanya satu tema. Karena lazimnya, setiap kegiatan memang hanya satu tema. Namun dengan berjalan waktu, tiba-tiba dunia di landa pandemi. Jadi kita harus berpikir dalam keadaan krisis dan harus ada langkah-langkah extra ordinary, " ujarnya.

Baca Juga: Kemenpora dan Gerakan Pramuka Bersinergi Untuk Ciptakan Pemuda Berkarakter

Ia pun melanjutkan, akhirnya, kami sepakat bahwa Haornas 2020 mendorong 3 tema besar sekaligus yakni Sport Science, Sport Tourism dan Sport Industry.

"Dengan tiga tema ini tujuannya adalah meningkatkan kebugaran masyarakat, mendorong prestasi olahraga dan membangkitkan perekonomian nasional," ucapnya.

Menurutnya, Sport Science ini bagaimana melakukan pembinaan olahraga dengan dukungan ilmu pengetahuan teknologi. Negara lain terutama yang maju olahraganya, sudah mengunakan Sport Science sebagai pendamping utama dari prestasi maupun kebugaran masyarakat.

“Indonesia sendiri sebenarnya sejak tahun 80 sebenarnya sudah di gaungkan tentang Sports Science tetapi implementasi di lapangan masih sangat kurang," ujarnya.

“Dengan Sport Science ini kita bisa tahu kelemahaam dan kekuatan atlet. Selain itu juga mengatur tentang nutrisi yang harus dikonsumsi oleh atlet. Selanjutnya ada psikolog yang menangani mental atlet. Ini semuanya dalam satu sistem Sports Science. Dan itu ada di laboratorium perguruan tinggi keolahragaan," tambahnya.