Mercedes-Benz AMG GT 2020 Sudah Bisa Dipesan, Ada 2 Varian

jpnn.com, JAKARTA - Mercedes-Benz telah membuka keran pemesanan untuk sedan sport Mercedes-AMG GT (MY2020) terbaru. Ada dua pilihan varian, yakni Coupe dan Roadster.

Mercedes-AMG GT Coupe mengonsumsi bahan bakar 13 liter per 100km, emisi CO2 297 gram per km, sedangkan Roadster 12,9 liter per 100km dan emisi CO2 296 gram per km.

Mercedes-Benz juga melakukan peningkatan di sektor performa AMG GT 2020, dengan menaikkan tenaga maksimumnya menjadi 390 kW (530 tenaga kuda), 40 kW (54 hp) lebih tinggi dibanding versi sebelumnya.

Perlengkapan standar pada AMG GT 2020 termasuk suspensi AMG RIDE CONTROL dengan penyesuaian redaman adaptif, diferensial penguncian elektronik di gardan belakang, sistem pengereman komposit AMG kinerja tinggi, dan kaliper rem dicat merah.

Poin plus tambahan termasuk baterai starter lithium-ion dan program drive "RACE".

Sebagai opsi dalam hubungannya dengan paket AMG DYNAMIC PLUS, juga dimungkinkan untuk memesan yang berfitur gandar belakang aktif.

Mercedes-AMG GT terbaru tersedia untuk dipesan sekarang dengan harga mulai dari 119.079 euro atau sekitar Rp 2,05 miliar untuk Coupe, dan 130.679 euro atau Rp 2,25 miliar untuk Roadster.

Kedua mobil akan tersedia di diler resmi Mercedes-Benz mulai November 2020.