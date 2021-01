Merger Tokopedia-Gojek Bisa Jadi Kekuatan Ekspansi Ekonomi Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani melihat dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuntungan konsumen dari rencana merger Gojek dengan Tokopedia.

Aviliani meminta agar isu dominasi pasar yang mungkin menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dinilai secara lebih bijak.

”Menurut saya tidak relevan antara isu asing vs tidak asing. KPPU tak boleh dianggap ini dominasi pasar karena kita punya Undang-Undang (UU) Persaingan Usaha," ungkap Aviliani dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1).

"Trennya ke depan ini pasti akan ada banyak perusahaan yang akan merger dan akuisisi,” sambungnya.

Menurutnya, KPPU tidak hanya lihat dari satu sisi saja, tetapi perlu melihat perspektif lain bahwa persaingan ini sehat.

"Saya menilai merger Tokpedia dan Gojek ini sebagai praktik bisnis yang wajar karena ekosistem akan terjadi dengan sendirinya," urainya.

Tokopedia merupakan platform jual beli barang dan menjadi salah satu e-Commerce terbesar. Sementara itu, Gojek punya ekosistem layanan transportasi, makanan, dan lainnya.

"Gojek belum punya e-Commerce. Dengan merger maka keduanya semakin besar,” jelasnya.