Meriah, TV Show Shopee 11.11 Big Sale Tampilkan JKT48 hingga Deretan Artis Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Lagu JKT48 bergema di acara 11.11 Big Sale TV Show hari ini 11 November 2023, pukul 19.00 WIB.

Wota penggemar JKT48 ikut menyantikan “I want you, Shopee, I need you, Shopee!” dalam pembukaan dari girl brand JKT48.

Tidak hanya terkesima, Wota melebur dalam lirik dan musik yang dibawakan oleh delapan member grup idola ikonik ini.

Para penonton juga disuguhkan dengan berbagai penampilan spesial dari para musisi dan deretan artis tanah air lainnya yang turut mewarnai malam puncak kampanye 11.11 Big Sale, seperti El Rumi, Ziva Magnolya, Ghea Indrawari, Salma Salsabil dan Happy Asmara.

Spektakuler acara 11.11 Big Sale TV Show juga telah berhasil menghibur para penonton lainnya baik dari rumah dan di mana pun mereka berada, karena secara serentak disiarkan langsung baik di Shopee LIVE, RCTI, MNCTV, GTV, dan RTV.

Para penonton yang menyaksikan juga akan terbawa dalam keseruan berbagai segmen hiburan, mulai dari penampilan lagu dan musik, ditambah beberapa aksi panggung lainnya, serta beragam promo menarik yang menggoda.

Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna menyampaikan sangat gembira menyambut malam puncak kampanye 11.11 Big Sale yang dihadirkan melalui kemeriahan TV Show hari ini.

Acara ini adalah wujud apresiasi kami kepada seluruh pengguna setia Shopee yang telah memberikan dukungan tiada henti.