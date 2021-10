Meski Dianggap Jadul, Perangkat Radio Masih Banyak Manfaatnya di Masa Kini

jpnn.com, DEPOK - Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Kota Depok M Zulkarnain menjelaskan manfaat alat komunikasi radio di zaman yang serba moderen seperti saat ini.

Zulkarnain mengatakan alat komunikasi radio dua arah memang dinilai sangat jadul.

Namun, kata dia, saat ini penggunaan radio masih sangat dibutuhkan, apalagi di tengah keadaan darurat.

"Misalnya, saat bencana dan semua base-transmission-station (BTS) down dan tak ada perangkat komunikasi yang bisa digunakan lagi," kata Zulkarnain dalam sambutanya saat pembukaan kegiatan JOTA-JOTI Kota Depok, Jumat (15/10).

Zulkarnain mengatakan dungsi alat komunikasi radio bisa membantu untuk berkomunikasi dengan wilayah lain.

"Misalnya berkomunikasi dengan Aceh dan belahan belahan provinsi lain bahkan luar negeri. Jadi lebih menggugah," ucap Zulkarnain.

Dia memastikan materi itu akan diberikan kepada para peserta kegiatan Jambore on the Air dan Jambore on the Internet (JOTA-JOTI).

"Selain itu, peserta juga diberikan materi terkait cara membaca gambar kiriman satelit dan kode morse," jelas Zulkarnain.