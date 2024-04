Meski Fajar/Rian Tumbang, Indonesia Tembus Perempat Final Thomas Cup 2024

jpnn.com - CHENGDU - Indonesia memastikan lulus ke perempat final Piala Thomas 2024 setelah memetik kemenangan kedua di Grup C.

Pada laga di Hi Tech Zone Sports Centre. Chengdu, Senin (29/4) siang WIB, Indonesia menaklukkan Thailand 4-1.

Sebelumnya, pada match pertama, Senin (27/4), Indonesia menenggelamkan Inggris 5-0.

Dua kemenangan tersebut cukup buat Merah Putih melangkah ke 8 Besar.

Penentuan juara Grup C akan dipastikan melalui pertarungan dengan juara bertahan Thomas Cup, India, yang juga sudah mengoleksi dua kemenangan di fase grup (4-1 vs Thailand, 5-0 vs Inggris).

Pada laga versus Thailand tadi, satu-satunya kekalahan Indonesia diderita ganda putra terbaik Merah Putih saat ini, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Fajar/Rian yang merupakan pasangan peringkat ke-7 dunia itu kalah dari ranking 52 Peeratchai Sukphun/Pakkapin Teeraratsakul 19-21, 21-14, 11-21.

"Pasangan Thailand itu lagi bagus, pernah mengalahkan Bagas (Maulana)/(Muhammad Shohibul) Fikri di SEA Games dan Leo (Rolly Carnando)/Daniel (Marthin) di Thailand Masters. Kami pribadi menilai mereka memiliki kombinasi pemain yang baik, yaitu playmaker yang baik dan mempunyai power yang sangat kuat,” kata Fajar.