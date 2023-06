Messi Batal ke Indonesia, Aldi Taher Ciptakan Lagu Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Aldi Taher ikut menyoroti kabar bintang sepak bola, Lionel Messi batal ke Indonesia.

Dia merespons kabar tersebut dengan menciptakan sebuah lagu untuk Lionel Messi.

Dalam lirik lagu yang dibuat, Aldi Taher mempertanyakan alasan Messi batal ke Indonesia.

"Why Bang Messi why? Kenapa enggak jadi ke Indonesia? Apa takut nanti diajak podcast ke Andara sama bro Raffi Ahmad? Come on bro. We waiting for you, we love you man," tulis Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (14/6).

Mantan suami Dewi Perssik itu memakai lirik bahasa Inggris dalam lagu yang diciptakan untuk Lionel Messi.

Lagu ciptaan Aldi Taher itu ternyata mendapat sambutan luar biasa dari netizen.

Tidak hanya itu, lagu berjudul Why Mister Messi Why tersebut bahkan digunakan oleh akun resmi FIFA di Instagram.

Aldi Taher tidak menyangka lagu ciptaannya bisa populer hingga dipakai oleh akun FIFA.