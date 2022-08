Mezzaluna Berbeda di Lagu Ketiga, You Should Know

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mezzaluna D’azzuri terus membuktikan eksistensi di industri musik tanah air.

Setelah melepas lagu In Situ dan I Beg pada awal 2022, dia kini meluncurkan lagu terbaru berjudul You Should Know.

Mezzaluna merilis lagu tersebut di tengah kesibukan sebagai mahasiswi jurusan bidang antropologi dan politik di salah satu universitas di Inggris.

Anak Bimbim Slank itu mengatakan bahwa You Should Know terinspirasi dari pengalaman pribadi.

Menurutnya, single ini adalah salah satu cara dirinya dalam memberi tahu perasaan yang selama ini dipendam.

"Pada dasarnya, aku sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan sendiri, maka lahirlah lagu ini. Aku juga ingin menyampaikan bahwa mengekspresikan diri bisa dari medium mana pun. Kalau aku, ya dari bikin lagu ini," kata Mezzaluna, Senin (22/8).

Cewek berusia 20 tahun itu memberi sentuhan yang berbeda pada single terbarunya.

Lagu You Should Know mengusung tempo yang sedikit cepat dengan sentuhan RnB.