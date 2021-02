Mikha Ungkap Kisah Cinta dalam Album Lover

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mikha Angelo resmi meluncurkan mini album (EP) terbaru berjudul 'Lover'.

Album ini berisi 2 lagu, 'Anything' dan 'Into You' ditambah dengan 2 lagu yang selanjutnya akan dirilis ada pada 26 Februari 2021.

Mikha mengatakan bahwa mini album ini dibungkus dengan tema cinta, cocok dengan hari Valentine.

Lewat Lover, Mikha berbagi kisah mengenai babak baru dalam hidupnya yakni cinta.

"Bersyukur karena telah merasakan cinta dari semenjak dini, Lover merupakan sebuah persembahan dalam menceritakan apa itu cinta," kata Mikha dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (12/2).

Pria 23 tahun itu menyebut mini album menceritakan kisah cintanya.

Antara lain, bagaimana dirinya mencari cinta, belajar untuk mencintai, dan mencintai dengan baik.

"Saya percaya walaupun seringkali tidak sempurna, cinta tetaplah merupakan suatu hal yang indah, dan patut dirayakan serta diperjuangkan," imbuhnya.