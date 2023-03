MIND ID Edukasi Masyarakat soal Isu Lingkungan lewat Indogreen Expo

jpnn.com, JAKARTA - MIND ID bersama dengan anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk turut hadir dalam perhelatan tahunan Indogreen Expo.

Indonesia Green (Indogreen) Forestry Environment Expo adalah pameran yang secara konsisten digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kali ini, pameran itu berada di Jogja Expo Center (JEC) pada 2-5 Maret 2023.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan Indogreen Expo menjadi salag satu sarana Grup MIND ID dalam memberi edukasi ke masyarakat sekitar wilayah Yogyakarta.

Adapun tema kali ini, yakni “Sukseskan Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Melalui Sinergi Sektor Kehutanan dan Sektor Industri.”

BUMN Holding Industri Pertambangan di Indonesia itu juga mendorong anggotanya untuk selalu melaksanakan praktik-praktik pertambangan baik yang mengutamakan keberlanjutan.

Salah satu program andalan untuk mewujudkan komitmen ini, yaitu dengan mengedepankan praktik Circular Economy, baik dari sisi operasional hingga pemberdayaan masyarakat, agar kesinambungan bisnis terjaga.

"Kami pun turut mengajak dan melibatkan masyarakat sekitar untuk dapat mendukung rantai bisnis dan value chain Perusahaan,” ujar Hendi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/3).