Mini Album Dead Bachelors Masih Bercerita Kisah Hidup

Jumat, 24 Juli 2020 – 20:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Dead Bachelors pada hari ini resmi melepas mini album (EP) berjudul New Kid In Town.

Duo yang terdiri dari Narendra Pawaka (Eda) dan Mario Pratama (Mario) itu sebelumnya sempat merilis EP New Lover pada 2019.

Nah, album New Kid In Town ini merupakan lanjutan dari album tersebut.

Album New Lover dulu bercerita tentang kisah cinta Eda, sementara EP New Kid In Town merupakan kisah hidup Mario termasuk perjalanannya menemukan jodoh.

Mini album dari Dead Bachelors merupakan rangkuman dari pengalaman hidup Mario dan Eda. Dimulai dari lagu Miss The Memories, yang mengisahkan tentang rasa rindu kepada pasangan yang lalu.

Dilanjutkan oleh I’m Only Good at First Dates yang bercerita tentang rasa tidak nyaman ketika kencan pertama.

Rasa canggung terhadap kencan pertama pun dilanjutkan oleh Summertime Fling, yang menggambarkan rasa cinta seseorang yang menggebu-gebu setelah akhirnya mencoba berani dan yakin.

Pada akhirnya rasa menggebu-gebu itu pun dibalas dengan A Kiss You Can’t Take Back, sebuah memori cinta lama yang terkadang suka kembali saat menjalin hubungan yang baru.