Minta Maaf ke IDI, Jerinx SID: Tolong Jangan Ditanggapi dengan Perasaan

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Jerinx SID dikabarkan sudah meminta maaf kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDi) terkait cuitannya, beberapa waktu lalu.

Namun, permintaan maaf itu tidak dilakukan secara langsung oleh penggebuk drum Superman Is Dead (SID) tersebut.

“Kemarin muncul berita bahwa saya sudah meminta maaf kepada IDI. Saya klarifikasi, jadi itu percakapan saya dengan wartawan, saya pikir off the record,” kata Jerinx SID, dalam tayangan YouTube TV One, Kamis (6/8).

Meski begitu, lanjut Jerinx, dirinya memang akan menyampaikan permintaan maaf secara personal kepada IDI.

“Tetapi saya memang benar minta maaf kepada IDI, sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan IDI, tolong jangan ditanggapi dengan perasaan," ucapnya.

Suami Nora Alexandra ini menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kebencian dan niat untuk menyakiti hati anggota IDI.

"100 persen saya merasa apa yang saya lakukan itu benar karena saya tidak ada bermaksud negatif atau buruk jadi yang saya lakukan itu murni sebatas kritik," ungkapnya.

Jerinx SID diketahui telah diperiksa oleh Dir Reskrimsus Polda Bali terkait laporan IDI soal dugaan pencemaran nama baik.