Mitsubishi Beri Diskon Selama Lebaran Idulfitri 2021, Berikut Rinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Indonesia menyediakan program Lebaran campaign yang diperuntukkan untuk semua konsumennya.

Program tersebut sebagai pengganti posko lebaran menyusul larangan mudik Lebaran Idulfitri 2021. Adapun periode yang berlangsung mulai dari 1-31 Mei 2021.

Deputy Group Head of After Sales Planning and Marketing Group PT MMKSI Ronald Reagan mengatakan, pihaknya akan memberikan diskon 10 persen untuk jasa dan konsumen berhak mendapatkan part diskon sebesaf 20 persen.

"Untuk item part yang mendapatkan potongan adalah oli mesin, filter oli, air refresher assy, air cleaner element, filter bensin, dan kampas rem," ungkap Ronald melalui video virtual, kemarin.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyediakan komponen yang diskonnya hanya didapat di hari-hari tertentu.

"Misalnya pada tanggal 3 konsumen hanya bisa mendapatkan diskon untuk engine oli, tanggal 4 untuk oil filternya," tuturnya.

Selain itu, dia menyebut pada periode yang sama ada promo diskon 30 persen untuk penggantian ban.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Ronald menyarankan dapat menghubungi pihak dealer resmi Mistubishi.