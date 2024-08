MLTR Akan Menggebrak Bali pada 1 November, Ini Link War Tiketnya

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik pop rock legendaris asal Denmark, Michael Leans To Rock (MLTR) akan mengawali tour Asia di Bali pada 1 November 2024.

Konser MLTR yang menjadi bagian dari tur ‘Take Us to Your Heart Tour-Celebrating the Hits’ ini akan berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center.

Dalam konser yang dipromotori Golden Tsunami Entertainment ini, Padi Reborn akan tampil sebagai opening act.

General Manager Golden Tsunami Entertainment Purnama menjelaskan, konser ini tidak sekadar momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar MLTR.

Lebih dari itu, konser ini juga menjadi pembuka dari rangkaian tour Asia grup musik yang sudah berusia 36 tahun tersebut.

"Konser ini akan menawarkan pengalaman yang sangat istimewa dengan tema 'Take Us to Your Heart Tour,' merayakan lagu-lagu hits mereka," ungkap Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/8).

Presale tiket untuk konser ini sudah mulai tersedia sejak 9 hingga 31 Agustus 2024. Tiket presale dibanderol mulai dari Rp 850.000 dan dapat dibeli melalui situs resmi war tiket di heritage90sconcert.com.

Informasi dan update terbaru mengenai konser, para penggemar juga dapat mengikuti akun Instagram resmi @heritage90sconcert.