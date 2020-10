Mocca Berkolaborasi Bareng Rekti The SIGIT, Ini Hasilnya

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Mocca meluncurkan lagu baru berjudul There’s A Light At The End Of The Tunnel.

Lagu tersebut menjadi single keempat yang dirilis band asal Bandung itu sepanjang 2020.

Lagu 'There’s A Light At The End Of The Tunnel' sangat istimewa sebab, Mocca berkolaborasi dengan Rekti Yoewono, pentolan band rock kenamaan, The SIGIT.

"Sebenarnya, kalau Mocca bikin sesuatu atau album, pasti melibatkan orang-orang dari lingkungan terdekat. Kalau sama Rekti The SIGIT kami memang sudah kenal dari zaman dulu. Terus, ada lagu nih, cocok kayaknya sama Rekti," kata gitaris Mocca, Riko Prayitno kepada jpnn.com, Jumat (9/10).

Rekti The SIGIT menyambut baik tawaran Mocca untuk kolaborasi.

Dia mengatakan awalnya hanya diminta mengisi bagian gitar dan vokal, hingga akhirnya didaulat menjadi co-producer untuk lagu There’s A Light at the End of the Tunnel.

"Pertama kali dengar lagunya, langsung mendapati perasaan optimis. Vokal sebagai elemen utama pembawa cerita sudah kuat, penambahan elemen suara laki-laki yang muncul di babak ke-2 lagu sepertinya bisa memperkaya lagi suasana kebersamaan," ujar Rekti The SIGIT.

Personel Mocca dan Rekti The SIGIT tidak mengalami kendala saat proses produksi lagu ini meski domisili berbeda.