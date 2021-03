Mocca Hadirkan 81 Ilustrasi dalam Video Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Mocca merilis video lirik untuk lagu terbaru berjudul 'Love You on Tuesday'.

Band asal Bandung itu menghadirkan 81 ilustrasi dalam video yang diunggah ke akun Mocca di YouTube tersebut.

Mocca mendapat puluhan ilustrasi dari penggemar yang ikut aktivasi di media sosial.

Penggemar diminta menggambarkan bagaimana hari Selasa versi masing-masing lewat ilustrasi.

Karya ilustrasi berhasil dikumpulkan selama Februari 2021 lalu.

Mocca akhirnya memilih 81 karya untuk ditampilkan dalam video lirik Love You on Tuesday.

Salah satu karya datang dari Ayu Oktariani yang merepresentasikan Selasa dalam bentuk mandala bertajuk 'My, love you on Tuesday'.

Riko Prayitno (gitaris) dan Arina Ephipania (vokalis) terharu dan terkejut, melihat banyak yang turut berpartisipasi dalam aktivasi ini.