Modena Luncurkan Mickey & Friends Series pada HUT Ke-100 Disney

jpnn.com, JAKARTA - Modena turut merayakan HUT ke-100 Disney dengan menghadirkan koleksi eksklusif Mickey & Friends Series.

Koleksi ini merupakan bagian dari Disney 100 Campaign yang berlangsung sepanjang 2023.

Kehadiran Mickey & Friends Series by Modena ini merupakan langkah lanjutan dari kesuksesan Marvel Series yang diperkenalkan pada 2021.

Jimmy Tjan, Supply Chain Management VP Modena mengatakan koleksi ini dirancang untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

"Kami percaya produk-produk ini akan membawa keceriaan di rumah mereka," ujar Jimmy Tjan, dalam keterangannya, Kamis (21/9).

Pada peluncurkan koleksi kali ini, Modena mengusung tema 'The Wonders of Your Home'.

Lini Cooking, Cooling, hingga Cleaning yang termasuk dalam koleksi eksklusif Mickey & Friends Series antara lain Built-in Gas Hob, Portable Cooker, Portable Induction, Cooker Hood, Fry Pan, Water Dispenser, Electric Water Heater, dan Gas Water Heater.

Daniel Marpaung, Go-to-Market Manager MODENA, menambahkan bahwa produk-produk dalam koleksi Mickey & Friends Series mendapatkan minat tinggi di pasaran.