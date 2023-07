Modernland Realty Raih 4 Penghargaan di Ajang HCREA 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk meraih empat penghargaan sekaligus dalam Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023, yang merupakan gelaran Corporate Rating di bidang Human Capital (HC) yang digelar oleh majalah First Indonesia.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh tim penilai yang menjadi Dewan Juri, PT Modernland Realty Tbk. dinobatkan sebagai The Best Employee Value & Performance, The Best in Retention Strategy dan The Most Resilience Company 2023.

Selain itu Vice President Director PT Modernland Realty Tbk., Dharma Mitra Sigamani juga berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Leadership Development Focus on HC.

Acara puncak penghargaan HCREA 2023 bertema “Resilient Human Capital with Global Competitiveness” digelar di Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (5/7).

Penghargaan HCREA 2023 diserahkan Elviandi Rusdi selaku Biro Perencanaan Kemenaker Republik Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Dewan Juri HCREA 2023 dan diterima oleh Vice President Director PT Modernland Realty Tbk., Dharma Mitra Sigamani.

“Penghargaan HCREA 2023 tentu sangat membanggakan bagi PT Modernland Realty Tbk. yang hingga saat ini selalu bersemangat memberikan yang terbaik di Industri properti Indonesia. Seluruh pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari beragam inisiatif strategis yang telah diciptakan oleh manajemen," ujar Dharma.

Dharma menjelaskan tantangan yang cukup tinggi di industri properti Indonesia, terutama akibat dari Pandemi Covid-19 dan ancaman resesi global, bisa dihadapi PT Modernland Realty karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

"Kami memiliki SDM yang selalu melakukan inovasi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk properti yang berkualitas tinggi dan menguntungkan," seru Dharma.(chi/jpnn)