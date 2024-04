Mohon Perhatian, Tarif Berlangganan Gim EA Play Naik, Berikut Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Electronic Arts (EA) memutuskan untuk menaikkan tarif layanan berlangganan EA Play mulai 10 Mei 2024 mendatang.

Laporan dari GamesIndustry.biz, menyebutkan Electronic Arts berencana menaikkan harga paket standar EA Play dari USD 4,99 (Rp 79.872) menjadi USD 5,99 (Rp 95.878) per bulan.

Sementara itu, bagi pelanggan yang ingin berlangganan selama satu tahun, tarif naik dari USD 29,99 (Rp 480 ribu) menjadi USD 39,99 (Rp 640 ribu).

Baca Juga: Gim PUBG Bakal Mendapat Banyak Pembaruan Pada Tahun Ini

Tarif berlangganan paket Pro EA Play juga naik, dari 14,99 dolar AS (Rp239.918) menjadi 16,99 dolar AS (Rp 271.929) per bulan atau USD 119,99 (Rp 1.920.199) per tahun.

Perusahaan gim itu menyampaikan bahwa pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan mengenai harga baru, untuk layanan berlangganan EA Play ketika kebijakan tersebut sudah berlaku.

Electronic Arts bukan satu-satunya perusahaan gim yang menaikkan tarif berlangganannya.

Baca Juga: Bandai Namco Sebut Gim Tekken 8 Sudah Terjual 2 Juta Copy

Pada Juni tahun lalu, Microsoft mengumumkan kenaikan harga untuk Xbox Games Pass dan Xbox Game Pass Ultimate versi konsol.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Sony yang mengumumkan kenaikan harga pada layanan berlangganan tahunan PlayStation Plus pada September tahun lalu.