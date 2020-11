Motif Agus Membunuh Gadis Cantik di Semarang Terungkap, Kebangetan..

jpnn.com, SEMARANG - Misteri kasus pembunuhan gadis cantik bernama Emy Listiyani (26), warga Ngabean, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terungkap.

Kepolisian telah membongkar motif dari pelaku Agus Subakit membunuh Emy.

Agus memiliki utang Rp 11 juta terhadap korban.

Dia marah saat ditagih.

“EL (korban) meminta kepada AS untuk mengembalikan uangnya. Namun, AS pada saat itu tidak memiliki uang. Sehingga supaya tidak membayar atau mengganti uang itu akhirnya AS dengan jalan pintas membunuh EL,” kata Kapolrestabes Semarang, Kombes Auliansyah Lubis, seperti dikutip dari Radar Semarang, Jumat (20/11).

Kapolres membeberkan, pelaku dan korban sudah saling kenal. Mereka juga menjalin hubungan dekat, alias pacaran.

“Jadi sebelum terjadi pembunuhan ini. EL itu sempat menghubungi AS untuk bertemu dan sempat membicarakan meminta supaya AS mengembalikan uangnya sebesar Rp 11 juta,” katanya.

Setelah korban bertemu pelaku dan menagih hutang, bukanlah uang yang diterima.