MS Glow for Men Lanjutkan Kolaborasi dengan Gresini Racing Team di MotoGP Musim 2023

jpnn.com, JAKARTA - MS Glow for Men melanjutkan kolaborasi dengan Gresini Racing Team, dalam ajang balap internasional.

Pada ceremonial launching rider Gresini Racing yang digelar Senin, (6/1) di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hadir dua pebalap Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

Selain kedua riders Gresini Racing, hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Founder MS GLOW FOR MEN Gilang Widhia Pramana dan Dewa Gede Adiputra, Owner & Principle Gresini Racing Team Nadia Padovani, serta Commercial & Marketing Director Gresini Racing Team Merlini.

"Launching line up baru dari Gresini Racing. Ada Alex Marquez yang tahun ini baru bergabung, harapannya bisa mengukir prestasi untuk Gresini. Untuk Fabio tahun lalu cukup impresif, semoga tahun ini bisa makin meningkat lagi," harap Gilang.

Gilang memastikan MS Glow for Men akan ikut mendukung Gresini dan memeriahkan gelaran balap dunia tahun ini dengan banyak kegiatan-kegiatan seru.

MS GLOW FOR MEN berencana menggelar giveaway exclusive merchandise MS Glow for Men & Gresini, nonton bareng, dan juga akan memberangkatkan konsumen MS Glow for Men yang beruntung untuk nonton langsung MotoGP.

"Jadi jangan lupa untuk dukung Gresini, dan pastinya selalu menggunakan produk-produk dari MS GLOW FOR MEN," seru Gilang.

Harapan serupa juga disampaikan Commercial & Marketing Director Gresini Racing, Carlo Merlini.