MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Jadi Laptop of the Year UCA 2024

jpnn.com - MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport terpilih menjadi laptop terbaik pilihan pembaca, followers, dan tim redaksi pada malam penghargaan Uzone Choice Award (UCA) 2024.

Laptop of the Year menjadi salah satu penghargaan prestisius di ajang UCA 2024, acara tahunan Uzone.id yang berlangsung di Fyne Jakarta, Rabu (11/12).

Kategori Laptop of the Year dipersembahkan bagi laptop yang unggul dari aspek inovasi dan juga menjunjung value ‘well-rounded’ yang cocok untuk dipakai bekerja sehari-hari, menjalankan pekerjaan kreatif, hingga gaming.

"Tentunya dengan adanya penghargaan ini membuat salah satu motivasi untuk MSI terus berkembang dan berinovasi dengan produk-produknya dan memberikan yang terbaik untuk para pengguna," kata Marketing Manager MSI Livia dikutip dari siaran pers, Jumat (20/12/2024).

MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport mengungguli laptop-laptop lainnya yang masuk ke dalam nominasi tahun ini, seperti Asus ROG Zephyrus G16 (2024), Acer Swift X 14 OLED, dan Lenovo Yoga 9i 2-in-1.

Laptop ini memadukan estetika desain, spesifikasi tinggi, dan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk berikan user experience terbaik bagi para penggunanya, terutama para gamer dan kreator konten.

Dari luar, MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport sudah kasih pengalaman premium khas sports car dari Mercedes-AMG, lewat bahan Magnesium-Aluminium Alloy pada sasisnya yang dilapisi finishing seperti karbon.

Beberapa detail khas mobil balap juga dihadirkan, dari tombol On/Off yang diganti ‘Start Engine’, keyboard berfitur Per-Key RGB dari SteelSeries yang bisa disesuaikan, thermal inlet yang diukir logo AMG, hingga area exhaust berbentuk rhombuses atau belah ketupat khas Mercedes-AMG.