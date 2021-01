MU Menang, Ole pun Tersenyum di Belakang Pemain Fulham

jpnn.com, LONDON - Manchester United mengukir rekor luar biasa setelah menang 2-1 atas Fulham dalam lanjutan laga Premier League di Craven Cottage, Kamis (21/1) dini hari WIB.

Setan Merah menang setelah tertinggal lebih dahulu. Bangkit, menyamakan kedudukan, lalu unggul hingga laga tuntas.

Opta melansir, hasil tadi membuat MU telah memenangi 94 pertandingan Premier League setelah kebobolan lebih dahulu. Terbanyak dari tim lain dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi di Inggris.

MU menang berkat gol penentu dari Paul Pogba.

2015 - Paul Pogba has scored a league goal from outside the penalty area with his left foot for the first time since January 2015 for Juventus vs Chievo in Serie A. Corker. pic.twitter.com/n3oakH2j0Q — OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2021