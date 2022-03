Musikal Broadway tentang Michael Jackson Bakal hadir di 17 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Musikal Broadway tentang Michael Jackson (MJ) akan diselenggarakan di Amerika Serikat, tahun depan.

Pertunjukan musik itu bakal menghadirkan lusinan lagu dari pria berjuluk King of Pop itu dan lainnya.

Musikal Broadway itu akan hadir di 17 kota besar selama dua tahun mulai 2021.

Musikal Michael Jackson akan dimulai di Chicago di James M. Nederlander Theater pada 15 Juli 2023.

"Kami sudah dalam persiapan untuk membawa pertunjukan yang menggembirakan ke seluruh Amerika Serikat," kata produser Lia Vollack dikutip dari Fox News, Selasa (22/3).

Lia mengatakan bahwa Chicago menjadi tujuan teater dan musik utama dalam pergelaran tersebut.

"Kami senang dapat memulai perjalanan ini di salah satu tempat paling indah di Organisasi Nederlander,” tuturnya.

Musikal ini menampilkan hit Jackson dan Jackson 5, termasuk ABC, Black or White, Blame it on the Boogie, Bad, Billie Jean, Off the Wall, Thriller dan I’ll Be There. (antara/jpnn)