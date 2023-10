MxPx Umumkan Jadwal Tur ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Amerika Serikat, MxPx dipastikan akan kembali menggelar konser di Indonesia.

Grup beranggotakan Mike Herrera (vokal, bas), Yuri Ruley (drum), Tom Wisniewski (gitar) itu baru saja mengumumkan jadwal tur ke beberapa kota, yakni Bali, Tangerang, dan Makassar.

Pengumuman tur Indonesia disampaikan melalui akun resmi MxPx di Instagram.

"Indonesia! See you soon," ungkap MxPx, Rabu (4/10).

Pada tur kali ini, MxPx dijadwalkan menggelar konser di tiga kota pada akhir Oktober 2023.

Pemilik hit Responsibility itu singgah ke Bali, Tangerang, hingga Makassar.

Baca Juga: Sunami Tampil Energik dan Liar di Jakarta

Berikut jadwal lengkap tur Indonesia yang bakal dijalani MxPx:

1. MxPx - Fanatik di Gianyar, Bali pada 27 Oktober 2023