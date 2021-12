My Little Pony: A New Generation Tayang di RTV, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Film animasi My Little Pony: A New Generation akhirnya tayang di stasiun televisi nasional, tepatnya RTV.

Disutradarai oleh Robert Cullen dan Jose L Ucha, film tersebut merupakan besutan CGI melalui Entertainment One dan dianimasikan oleh Boulder Media.

Film My Little Pony: A New Generation merupakan kelanjutan generasi kelima dari franchise mengikuti blockbuster hit My Little Pony: The Movie pada 2017.

Bercerita tentang kisah 5 kuda poni bernama Sunny, Izzy, Hitch, Zipp dan Pipp yang tinggal di Equestria.

Persahabatan kelima kuda poni itu dihadapkan oleh perbedaan jenis ras dari masing-masing kuda poni sehingga saling terpecah.

Poni Bumi Sunny (Vanessa Hudgens) bertekad untuk menemukan cara untuk kembali bersatu.

Bekerja sama dengan Unicorn Izzy (Kimiko Glenn) yang berhati terbuka, dia melakukan perjalanan ke negeri yang jauh.

Mereka bertemu dengan kuda-kuda lain seperti Pegasi Pipp (Sofia Carson) dan Zipp (Liza Koshy) yang karismatik dan pemberani, serta sesama Poni Bumi Hitch yang selalu bertanggung jawab (James Marsden).