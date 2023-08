Namanya Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Muhadjir Effendy: Saya Fokus Saja jadi Menko

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengomentari soal namanya masuk bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto.

Tokoh senior Muhammadiyah itu menegaskan dia hanya ingin fokus bekerja hingga masa baktinya sebagai Menko PMK selesai.

"Intinya, saya mau fokus saja jadi Menko PMK sampai selesai," tegas Muhadjir ditemui seusai acara The Thirtieth Meeting of The Asean Socio-Cultural Community (ASCC) di Jakarta, Selasa (29/8).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut nama Muhadjir masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Muhadjir mengatakan bukan hanya namanya yang disebut dan belum tentu dirinya yang akan dicalonkan sebagai bakal cawapres.

"Peluang itu, ya, ada sih, tetapi kan bisa dihitung berapa persen dari tingkat probabilitasnya, kan begitu," kata mantan Ketua PP Muhammadiyah untuk Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan itu.

Baca Juga: Peluang Erick Jadi Cawapres Prabowo di Koalisi Indonesia Maju Makin Besar

Muhadjir juga mengungkapkan sejumlah pihak telah mencoba berkomunikasi dengannya.

Namun, eks Ketua PWI Perwakilan Malang Raya itu enggan menyebutkan siapa saja pihak yang dimaksud.