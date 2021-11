Natasha Pure Vit C Glow Serum, Membuat Kulit Double Glowing dan Lebih Muda

jpnn.com, JAKARTA - Vitamin C menjadi salah satu bahan yang kerap digunakan untuk perawatan kulit karena banyaknya khasiat yang dimiliki.

Dari memperlambat proses penuaan kulit hingga mencerahkan kulit kusam agar tampak double glowing.

Dokter di bidang aesthetic Fredi Setyawan mengatakan vitamin C memiliki sifat antioksidan yang dapat menutrisi kulit, membantu menghaluskan dan mengencangkan kulit, serta mengurangi kulit kusam, sehingga kulit tampak lebih cerah.

"Sifat antioksidan dari vitamin C juga bisa mencegah pertumbuhan bakteri dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari ekstrem," ujar Dokter Fredi.

Natasha Pure Vit C Glow Serum merupakan formula khusus dr. Fredi Setyawan, sekaligus produk serum pertama di Indonesia dengan kandungan vitamin C murni 100 persen dan bukan derivatif atau hasil turunan.

Pure Vit C mengandung empat bahan utama yang berupa Levo Ascorbid Acid (L-AA), Ferulic Acid, Brown Algae, dan Collagen.

“Levo Ascorbid Acid (L-AA) merupakan salah satu jenis vitamin C murni yang paling efektif mencerahkan dan melembapkan kulit dibanding semua jenis vitamin C lainnya. Kandungan asam ferulat (ferulic acid) yang berfungsi untuk meningkatkan efek antioksidan lainnya membuat Pure Vit C memiliki sifat antioksidan yang kuat,” tutur Dokter Fredi.

Pemilik Natasha Skin Clinic Center ini menjelaskan, Brown Algae atau ganggang cokelat yang terkandung pada Pure Vit C memiliki kemampuan mendorong pembaruan sel kulit dan meningkatkan pembentukan kolagen.