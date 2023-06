Naura Ayu Hadirkan Lagu 'Bye' yang Bertema Betrayal

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Naura Ayu menghadirkan lagu terbaru yang berjudul Bye.

Single tersebut merupakan ciptaan Laleilmanino, trio pencipta lagu sekaligus produser yang banyak melahirkan hit beberapa tahun terakhir.

Naura Ayu mengatakan lagu Bye mengangkat tentang tema betrayal alias pengkhianatan dalam hubungan, pertemanan, keluarga, dan percintaan.

"In a friendship, etika itu perlu, begitu juga menghargai perasaan orang lain. Walau kita merasa fine, tetapi kita yang membuat suatu pergerakan juga harus berpikir dahulu sebelum bertindak atau membuat sebuah pernyataan agar tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kalian sudah berkomitmen untuk, ‘Value your friendship’, then it has to be that way,” kata Naura Ayu, Selasa (20/6).

Cewek berusia 17 tahun itu menjelaskan bahwa produksi lagu Bye sangat cepat, yakni hanya satu jam.

Meski demikian, Naura Ayu merasa lagu tersebut sangat menantang.

"Lagu Bye menantang aku banget karena ini lagu pertamaku yang mana cara menyanyikannya membuatku keluar dari comfort zone," jelas putri Nola Be3 itu.

Naura Ayu turut menyumbang ide untuk video klip Bye yang digarap oleh sutradara Gilbert March (Niamo Studio).