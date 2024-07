Neona Beranjak Dewasa Lewat Mini Album Pretty Girl Rock

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penari, Neona merilis mini album terbaru yang berjudul Pretty Girl Rock.

Remaja berusia 15 tahun itu menghadirkan 5 lagu yang menarik dan makin dewasa dalam album tersebut.

Adapun Pretty Girl Rock menjadi focus track dari album yang baru diluncurkan Neona.

Baca Juga: Neona Sindir Haters Lewat Lagu Click

Pretty Girl Rock merupakan lagu yang mengentak, penuh energi, mengangkat tema girl support girl dan pentingnya dukungan antar sesama remaja perempuan.

Lagu selanjutnya Yes You Do, No I Don’t. Menjadi momen pertama Neona mengangkat tema penolakan cinta dalam liriknya.

Tembang Y So Serious?, hadir dengan latar belakang pesan bahwa dalam hidup, kadang-kadang wajar untuk bersantai dan tidak melakukan apa-apa.

Neona pada lagu Should I Go/Stay memamerkan suaranya dalam sebuah lagu R&B yang penuh dengan nuansa kebimbangan.

Materi terakhir dalam album tersebut yakni, I Think.., lagu manis yang dipenuhi dengan pesan-pesan tentang jatuh cinta.