NET Hadirkan Cak Lontong di Meet and Greet Penghuni In The Kost

jpnn.com, JAKARTA - NET menghadirkan Cak Lontong dalam meet and greet atau temu penggemar dengan pemain program In The Kost.

Acara temu penggemar itu dilaksanakan secara virtual di YouTube dan Facebook live pada Jumat (19/3) pukul 17.00 WIB.

Dalam meet and greet itu, In The Kost juga melakukan interaksi dengan Melaney Ricardo, Rina Nose, dan Surya Insomnia.

Beberapa netizen yang tergabung dalam NET Good People banyak memberikan pertanyaan kepada keempat figur In The Kost tersebut.

Kepala Divisi Produksi NET Edo Wicaksono mengatakan, In The Kost”merupakan salah satu tayangan komedi yang cukup lama digemari pemirsanya.

“Kekuatan In The Kost ada pada cerita yang dekat dengan keseharian. Pemerannya juga dapat membawakan kemasan komedi yang segar pada setiap kisahnya," kata Edo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/3).

Menurutnya, makin dekatnya cerita In The Kost dengan pemirsa membuat NET terus mengembangkan potensinya sebagai program yang hiburan yang kreatif.

"Kami akan memunculkan komposisi pemain dengan karakter yang lebih variatif dan membuat cerita berkembang lebih menarik, serta beragam," jelas Edo.