Nevertheless Episode 10, Park Jae Eon Menjadi Pelabuhan Hati Yoo Na Bi

Minggu, 22 Agustus 2021 – 18:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Yoo Na Bi dan Park Jae Eon akhirnya bersatu dalam drama Nevertheless episode 10.



Drama Korea itu baru saja ditayangkan pada Sabtu (21/8) malam.



Bagian akhir drama romansa itu memperlihatkan bagaimana krisis hubungan Yoo Na Bi (Han So Hee) dengan Park Jae Eon (Song Kang).



Kegalauan Yoo Na Bi pun terlihat jelas saat Park Jae Eon mendadak menghilang setelah membantunya menyelesaikan karya akhir untuk pameran.



Pasalnya sebelum menghilang, Park Jae Eon sempat berpamitan kepada Yoo Na Bi.



Dia juga mengembalikan buku sketsa milik Na Bi melalui adik tingkat mereka di kampus.



Akan tetapi, sketsa yang dibuat Park Jae Eon dalam buku tersebut membuat Yoo Na Bi makin galau.



Sebab, dia teringat soal cinta pada pandangan pertama lelaki tersebut.



Melalui sketsa tersebut, Yoo Na Bi menyadari bahwa perempuan yang diceritakan Jae Eon adalah dirinya.



Kehadiran Yang Do Hyeok (Chae Jong Hyeop) juga tak mampu mengusir kegundahan hati Yoo Na Bi.



Puncaknya saat hari pameran di galeri seni, Yoo Na Bi melihat sosok Park Jae Eon di kejauhan.



Di sana dia mulai menyadari bahwa dirinya tak bisa melepaskan laki-laki itu begitu saja.



Yang Do Hyeok yang melihat kekalutan Yoo Na Bi pun akhirnya menyerah dan merelakan perempuan itu.



Di akhir cerita, Park Jae Eon dan Yoo Na Bi memutuskan untuk berkencan serta memulai kembali hubungan mereka.



Dilansir dari Soompi, episode terakhir Nevertheless mendapatkan sedikit peningkatan jumlah penonton.



Menurut Nielsen Korea, Nevertheless episode 10 mencetak peringkat nasional rata-rata 1,7 persen. (mcr7/jpnn)



