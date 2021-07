Nevertheless Episode 7 Tayang Malam Ini, Yoo Na Bi Dilema? Intip Bocorannya!

jpnn.com - Drama Korea Nevertheless episode tujuh akan tayang pada Sabtu (31/7) pukul 23.00 waktu Korea.



Pada episode sebelumnya, Yoo Na Bi (Han So Hee) pergi ke tempat Bibinya untuk menenangkan diri.



Pasalnya setelah bertemu Seol A, Yoo Na Bi salah paham dan berpikir perempuan itu berkencan lagi dengan Park Jae Eon (Song Kang).



Park Jae Eon pun menyadari absennya Yoo Na Bi dalam hidupnya dan mulai merasakan kekosongan.



Lain halnya dengan Yoo Na Bi yang justru bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Yang Do Hyoek (Chae Jong Hyeop) saat ke rumah sang Bibi.



Di episode enam, tampak Na Bi dan Do Hyeok yang menghabiskan waktu bersama dan makin dekat.



Namun, menjelang bagian akhir di episode enam, Park Jae Eon tiba-tiba datang ke kampung halaman Yoo Na Bi.



Pertemuan tak sengaja antara Park Jae Eon dan Yang Do Hyeok membuat keduanya berkenalan secara canggung.



Di episode tujuh, Park Jae Eon akan berusaha untuk menarik perhatian Yoo Na Bi kembali.



Di sisi lain, Yang Do Hyeok juga berusaha untuk memberikan perhatian dan lebih dekat dengan teman semasa kecilnya itu.



Yoo Na Bi pun mulai berasa dilema apalagi Park Jae Eon yang bersikap sangat manis terhadapnya.



Pria tersebut juga berusaha meluruskan kesalahpahaman Yoo Na Bi soal hubungannya dengan Seol A.



Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apakah Yoo Na Bi akan kembali luluh oleh pesona Park Jae Eon?



Drama Nevertheless bisa disaksikan di JTBC atau di Netflix dan tayang tiap Sabtu malam. (mcr7/jpnn)