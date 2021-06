New Pallapa Akhirnya Punya Kanal Resmi di YouTube

jpnn.com, JAKARTA - New Pallapa dan Produser Musik Perdana Record akhirnya merilis kanal resmi New Pallapa Official di YouTube.

Orkes dangdut koplo yang sudah berkiprah 23 tahun di Indonesia itu juga akan memperkenalkan Album Terkoplo 2020-2021.

New Pallapa nantinya akan menggandeng penyanyi akustik duet dengan pedangdut, seperti Lala Widi ft Tri Suaka. Ada juga penyanyi Osing Banyuwangi Ainur Rofiq Wandra Restusian ft Woro Widowati.

Juana Sari pemilik New Pallapa mengatakan kanal YouTube itu juga sebagai alternatif wadah bagi fan mengobati rindu karena masa pendemi tidak bisa melihat langsung atau off air.

"Kami juga ingin tetap bisa bersilaturahmi dengan penggemar sertia di Indonesia terutama Jatim," kata dia, Jumat (25/6).

Alasan lainnya, kata Juana, karena ingin mengembangkan pasar perkoploan secara global melalui digital. Mengingat saat ini musikus dan kreator musik tak bisa tampil secara langsung.

"Di saat fenomena digital traffic meningkat, otomatis orang-orang lari ke digital. Walaupun pandemi sekalipun harus terus berkarya, makanya kami sepakat membangun ini bersama," tutur dia.

Dia juga mengaku geram dengan berbagai pembajakan dari karya aslinya, termasuk yang sering kali diunggah ke YouTube dengan akun-akun lain. Hal itu tentu sangat merugikan bagi pihaknya.