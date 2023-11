Next Level AI Conference, Persiapkan Pelaku Bisnis Bersaing di Era AI

jpnn.com, JAKARTA - Nexa, penyedia solusi digital terdepan asal Semarang, akan menggelar Next Level AI Conference dengan tema Unlocking Business Opportunities and Efficiency with Artificial Intelligence.

Acara ini akan membahas potensi dan cara memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) bagi pelaku bisnis, baik dalam meningkatkan efisiensi maupun membuka peluang bisnis baru.

Konferensi ini akan diadakan di PO Hotel Semarang, pada 23 November 2023 dengan mengundang akademisi dan praktisi teknologi ternama Indonesia.

Akan hadir Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, yang akan memaparkan keseriusan Pemerintah RI dalam mendorong pemanfaatan AI di Indonesia.

Hadir pula Ilham Habibie (Ketua Tim Pelaksana Wantiknas), Bambang Riyanto (Guru Besar ITB dan Co-Founder KORIKA), dan Pulung Nurtantio Andono (Guru Besar Universitas Dian Nuswantoro) yang akan berbicara potensi AI di lingkungan bisnis.

Selain itu ada Ditto Anindita (CEO Botika), Rio Anugrah (CTO RCTI+), Setiaji (Chief of DTO Kementerian Kesehatan), Megawati Khie (Director, Chanel of Strategic Partnership South East Asia, Google Cloud), Panji Wasmana (Director, National Technology Officer Microsoft Indonesia), Eggy Tanuwijaya (Director of Solutions Architect Alibaba Cloud), Gildas Deograt (Pakar Cyber Security), dan Hana Abriyansyah (Pakar Cyber Security).

Semua pembicara ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menyusun strategi implementasi AI.

“Tiga pilar penting sebagai landasan kolaborasi dalam menghadapi masa depan AI adalah Policy (kebijakan), Platform (aplikasi), dan People (sumber daya manusia) atau disingkat 3P,” ungkap Nezar Patria.