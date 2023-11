Nikhita dan Nishita Bawakan Lagu Karya Melly Goeslaw

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi cilik Nikhita dan Nishita meluncurkan single terbaru yang berjudul We Are One.

Lagu tersebut merupakan karya, Melly Goeslaw, musisi legendaris Indonesia yang tidak pernah berhenti berkarya.

Kali ini Melly Goelaw mempercayakan lagunya, We Are One untuk dibawakan oleh Nikhita dan Nishita

Duo penyanyi cilik itu bangga bisa membawakan lagu Melly Goeslaw yang bernuansa ceria.

Lagu We Are One bercerita tentang bagaimana menyikapi perbedaan dari sudut pandang anak-anak.

Dengan lirik sederhana dan aransemen ceria, lagu itu diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pendengar musik Indonesia, khususnya kalangan anak-anak.

Sebab, anak-anak dianggap kekurangan sosok figur idola yang seusia anak-anak.

Vokal khas Nikhita dan Nishita terdengar begitu kompak dalam lagu We are One.